Zdroj: Archiv Miroslavy Vlasákové

Je připravena, že vyhoví každému přání zákazníků. Klade na ně důraz a snaží je převést do podoby, na které se obě strany shodnou. „Navíc jsem ráda, když si lidé vymýšlejí, přeci to mají na celý život. Samozřejmě nevytetuji něco, co je proti mému přesvědčení, ale to se stává pouze výjimečně. Pokud ale zákazník chce vytetovat to, co má asi milion lidí, snažím se rozmlouvat,“ uznává Vlasáková.

Se zákazníky se jí výborně spolupracuje. „Pokud to jsou moji stálí, tak to funguje už samo. Sama jsem přitom neměla dobrou zkušenost u mého druhého tetování v dalším studiu. Setkala jsem se tam s velkou neochotou a ani návrh nechtěli vytvořit,“ říká.