Problémy však mohou paradoxně být i s muži. „Vidí partnerku trpět a ví, že jí nemohou pomoci. Uklidnění spočívá v ujištění, že to, co se děje, je normální. Krása porodu ale také spočívá v tom, že je silnější než my a nakonec to všichni musíme přijmout a poddat se tomu,“ vysvětluje. K zákazům domácích porodů je skeptická. „Ať se to systému líbí nebo ne, vždy bude malé procento žen, které rodit doma budou. Je to tak i v zahraničí, kde fungují dokonce porodní domy, kde o ženy pečují pouze porodní asistentky a prostředí je velmi přátelské, respektující a vstřícné,“ říká.