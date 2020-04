Studovala zahradnickou školu a věnovala se floristice. Smysl pro krásno, kompozici barvy a tvary je podle ní i to, co je základem pro dobrou fotku. „Od roku 1997 mi bylo poštěstěno se do fotografie jako oboru ponořit a velmi bych si přála, aby mi toto nadšení vydrželo co nejdéle,“ doplňuje.