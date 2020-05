Pořídit si rodinnou ekofarmu podle něj není o tom, že se chodí denně do zaměstnání, jak je většina lidí zvyklá. „Váš život se přestane dělit na čas strávený v práci a čas, kdy jste doma. Je to životní styl do kterého vtáhnete všechny blízké, rodinu a přátele. Vaši zákazníci se stanou vašimi přáteli a přátelé zákazniky, takže jste vlastně v práci, ale zároveň vás to naplňuje natolik, že prací relaxujete,“ vysvětluje. Uznává, že to asi není život pro každého.