Maximalista vylovil 350 kilo ryb. Předseda Capita prosazuje spíš "Chyť a pusť"

Členskou základnu spolku tvoří jedenáct set rybářů. Noví rekruti navíc neustále přibývají díky čtyřem rybářským kroužkům pro děti. „Považuji to za velmi dobrou věc. Děti to dostane od počítačů k vodě. K přírodě se chovají šetrně, dovedou si po sobě uklidit a papíry mívají v pořádku. Vedoucí kroužků děti vedou velmi dobře,“ chválí Capita. Obavy má ze zrušení povinné brigády. „Ale uvidíme, třeba to přinese i něco kladného,“ doufá.