Režisér Tadeáš Daněk z Blanska se v dokumentárních snímcích věnuje i tématům, která jsou obrazem dnešní doby.Zdroj: Archiv Tadeáše Daňka

Podle svých slov ho to k filmu táhlo už jako teenagera. První video s kamarády natočil čistě ze zištných důvodů. Chtěli vyhrát lístky na festival Rock for People. Později následovala série z tématikou netradičního vaření. „Táta vždycky vyprávěl, co všechno se v těchto částech světa jí. Papoušci, křečci, hmyz. Tak jsme to s kamarády pak doma zkoušeli a točili streamy o netradičním vaření. Přidali jsme recepty z exotických zemí. Postupně jsme točili další různé skeče a také parodická videa,“ líčí své začátky Daněk.