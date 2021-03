Fotbalový rozhodčí Marek Podaný (vlevo).Zdroj: Marek Podaný

O koronaviru

„Profesionální soutěže se hrají bez diváků a od června jsou všechny přítomné osoby na stadionu před každým utkáním povinně testovány na covid, což by mělo zajistit bezpečné sehrání zápasu. Prošel jsem si tím také. Co se týká nižších soutěží a všeobecně sportu, tak to určitě bude mít nemalé následky. Teď je to právě rok, co je to mezi námi a během jednoho roku odehrát sotva tři měsíce je hodně málo. Nyní je pro všechny důležité, aby se co nejdříve začalo trénovat, hrát zápasy a zvolit nějaký správný směr, ať se tahle situace již neopakuje. Bohužel, aktuálně je to takové, že nikdo neví, co bude zítra, ne tak za týden.“

Ten sedmnáctý rok s píšťalkou začne pro Marka Podaného v květnu. Chce se říct: mladý rozhodcovský veterán. Protože sedmnáct let je víc než jedna fotbalová kariéra a jemu bude teprve dvaatřicet let. Vzhledem k současným možnostem sportování a celkovému stavu společnosti si ale nějaké konkretní cíle nebo velké plány dávat nechce.

O tom, co potřebuje fotbal

„Plánovat se moc nedá, než jen vždy nejlépe odřídit nejbližší utkání. A fotbal musí především začít hrát i amatérské soutěže! Aby se dalo pokračovat v kvalitní práci s mládeží a já dodávám, že i s kluby, trenéry, rozhodčími i delegáty, i na krajské a okresní úrovni. Možné je i to, že vlivem koronaviru se do budoucna nevyhneme reorganizaci soutěží. Téměř jistý je kritický počet rozhodčích, rozhodně je nutné udělat maximum proto, aby se jejich počet navýšil. Je třeba zmínit, že nikdy není pozdě začít jako rozhodčí. Nikde není psáno, že by nemohl pískat například hráč, který skončí s fotbalem ve třiceti nebo i v pětačtyřiceti letech. Myslím, že to může být jedna z cest, jak posílit sbor rozhodčích minimálně na okresní úrovni.“