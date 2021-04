Jaroslav Surý nechybí na zápasech, ale ani na jiných důležitých akcích volejbalistů Sokola Bučovice.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

„Opravdu je to teď špatný. Není kam jet, v televizi je sice sportu fůra, ale to není ono. Já fandím každému dobrému sportu, ale vidět naživo tak výborný sport, to je úplně něco jiného, to televize nemůže nahradit. Já jsem viděl hodně opravdu vynikajících zápasů. V první lize to jsou vlastně všechny, ale nejvíc jsem si užil asi v malém derby ve Velkém Meziříčí. Ze druhé ligy si pamatuju hlavně souboj s českou reprezentací do 20 let, která tehdy byla zařazená v moravské skupině. Takže se moc těším, až to zase vypukne,“ přiznává.