„Jsem moc šťastná, že se nám to povedlo. Holky vytvořily skvělou partu. Na hřišti i mimo ně. Když třeba jedeme na zápas ráno do Brna nebo ještě někam dál, tak se stavíme na Rohlence. Tam si dáme nášup, kafíčko a zákuseček a poradíme se, co budeme hrát. Nikdy nechybí bábovka nebo nějaké buchty, cukroví. Nikdo to neplánuje, ale vždycky někdo něco vybalí. Na zpáteční cestě si to pak po vítězném utkání zopakujeme. Ano většinou po vítězném. Okres jsme prolétly naprosto suverénně a teď v KP dvojce jsme ztratily jen jediný bod a jenom tři sety.“

Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach