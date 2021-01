Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach

„Hrával jsem léta i hokej za Hrušky. Zkoušeli jsme to i u nás, ale bylo jasné, že to není sport pro naši vesnici. Takže přednost dostal volejbal. V roce 1963 jsem přišel z vojny a začalo se to zvedat. Udělalo se kus práce. Vybudovali jsme kurty a podařilo se nám prosadit i stavbu sportovní haly. A hlavně jsme byli skvělá parta a dařilo se nám i herně. Starší hráči si dokonce založili béčko. S áčkem jsme pak bez jediné prohry vyhráli krajskou dvojku, a to tenkrát už bylo cosi. Stabilně jsme pak hráli jedničku. Já až do svých padesáti let, za béčko pak okresní přebor do pětašedesáti. Už od toho třiašedesátého jsem byl zároveň trenérem a organizačně jsem v oddíle měl starosti skoro všechno,“ vzpomíná.