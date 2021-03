Petr Hurdes.Zdroj: se souhlasem Petra Hrudese

Původně měl po náboru v mateřské škole hrát na housle. Při návštěvě lidové školy umění však s maminkou učitele nezastihli, a proto zaklepali na vedlejší dveře, kde se vyučovala hra na klavír. Ten měli Hurdesovi doma a cvičila na něj jejich dcera. „Cvičení etud mě ale hrozně nebavilo. Později jsme v souborové hře hráli skladby jako například Leningradské noci nebo Podmoskevské večery. To bylo pro mě jako puberťáka naprosté peklo. Chtěl jsem hrát Olympic a rock. Na druhou stranu se jednalo o muzikantsky propracované skladby. A co se týká hraní z not, byla to výborná průprava,“ vzpomíná na své hudební začátky za klavírem Petr Hurdes.