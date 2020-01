Raději novorozence než starší děti. S nimi nemám focení pod kontrolou, směje se

Těm, které to k fotografování táhne, radí, aby to prostě zkusili. „Je to práce s lidmi, není to jen o focení. Je to také sezení do noci u počítače, náročná komunikace s klienty, neustálé sledování trendů, nakupování rekvizit, hodiny na sociálních sítích, údržba ateliéru a workshopy,“ dodává Spisarová.