„Náš BK Vyškov má dnes asi 130 členů, z toho přes devadesát mládežníků. V soutěži máme družstvo mužů, juniorů a juniorek do devatenácti let. Holky hrají celostátní ligu. Dále máme tři družstva minižáků a přípravku. Největší radost mně kromě ligových juniorek vedených Jardou Beránkem dělají minižáci kategorie U13. Pod vedením Dalibora Paludy dosahují výborných výsledků. Uhráli třeba šesté místo na přeboru České republiky. Je tam řada velkých talentů. A co mě nejvíc trápí? Hlavně nedostatek tréninkových prostor. Sportovní hala Za parkem nestačí kapacitně. V době naší hlavní sezony se do haly tlačí i letní sporty, které nám ubírají tréninkové jednotky. Na školách jsou většinou tělocvičny obsazeny jinými aktivitami.“

Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach