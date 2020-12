Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach

Letošní rok mu nutně přivodil i vzpomínky na jiné přetěžké chvíle, či spíše období, které orelské hnutí v minulosti prožilo. Včetně zákazu činnosti po „Únoru“, tehdy samozřejmě z diametrálně jiných důvodů…

„O obnovu Orla se zasadili staří Orli, kteří byli zakázaní po roce 1948 a Vyškov měl štěstí, že tam byli bratři Zedníkové, Mirek a Bohumil, kteří jako geodeti zaznamenali veškeré pozemky Orlů, a to nejen ve Vyškově, ale i v Dědicích a jiných obcí. Byl to ohromný kus práce, pomáhaly jim i manželky. Dále třeba manželé Pachtovi, Klusalovi a další lidé. Byla to velká euforie! Od té doby se naše vyškovská jednota dost změnila. Využili jsme státních dotačních peněz a od roku 2006 do 2009 jsme postavili tělocvičnu se zázemím, posilovnu, venkovní florbalové hřiště. To vše i díky podpoře bývalého starosty Orla České republiky Ladislava Šustra. V roce 2016 jsme provedli kompletní rekonstrukci venkovního areálu za velkého přispění tehdejšího náměstka krajského hejtmana Romana Celého. Přijďte se k nám podívat. Najdete krásné moderní sportoviště s patřičným zázemím. A hlavně skvělé lidi, které je využívají,“ ujistil Jaromír Zbořil.