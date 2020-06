Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach

Vyškovskou fotbalovou současnost chápe jako skvělé období. Přiznává, že je mu líto, že jako hráč nemohl vyzkoušet umělý trávník. A co teprve ten přírodní. Jejich generace vyrůstala na škváře, hlíně, písku a drnech. „Kluci dnes někdy nadávají nebo si stěžují, že se na tom hřišti nedá hrát, že je špatná tráva, moc suchá, mokrá, měkká, tvrdá, hrbolatá a kdo ví, co ještě. Asi by si měli zkusit tu škváru. Možná by na ní ani zápas nedohráli. Takže je mně někdy líto, že nemají takovou tu pokoru, co bývala dřív. Tu úctu k práci druhých, že to něco obnáší se o takový trávník starat, nachystat ho na zápas. A taky vnímám, že ti staří dobří funkcionáři, nejen ve Vyškově, ale i v okrese, v kraji i v celé republice, pomalu odcházejí. Ti, co to dělali z lásky k fotbalu. Na mé gusto je to dnes až moc o penězích, o natažené ruce. Zapomíná se, za jakých podmínek se fotbal dělal, s čím se hrálo, v jakých dresech. Ale nejsem bláhový, dnešní život je jiný. Prostě mně jen přišlo jako věcné to připomenout,“ uzavírá své povídání náturou čtyřiasedmdesátiletý mladík a věčný optimista.