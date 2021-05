Kostel Nanebevzetí Panny Marie.Zdroj: Tino Kratochvil

Bučovice si s ohledem na víru lidí netroufá srovnat s jinými místy v Česku. Každá farnost je podle Fránka jiná. „Já jsem prošel zatím jen třemi, kde jsem byl "služebně". Z toho dvě byly ve stejném městě ve Žďáře nad Sázavou. Ano, rozdíly jsou, ale je také to, co je společné, a to je touha lidí hledat otázky na odpovědi, které člověka přesahují. S touto touhou jsem se zatím setkal všude, kde jsem mohl být,“ doplňuje.