Důležité je také nastavení zařízení tak, aby nebyl ve fotografii šum. „Každopádně jsem se dostal do takové fáze, že fotím v plně manuálním režimu, kdy má tak člověk vše pod kontrolou a nenechávám to na automatu. Myslím si že macro fotografie není jednoduchá ,chce to znalosti jak teoretické, tak i praktické. V současné době je u mě na prvním místě macro fotografie, ať to jsou už broučci nebo květiny,“ zdůrazňuje Mrázek.

Zdroj: Deník / VLP Externista