V Kanadě dostala Christina při studiu Domorodých a politických studií příležitost odjet na dva semestry do Thajska, kde se učila o národech jihovýchodní Asie. Čtyřměsíční praxi strávila v mužských uprchlických táborech jako dobrovolník. „Připadala jsem si tam jako ve filmu. Byla jsem tam za války, a tak to bylo extrémně nebezpečné. Věděla jsem, do jakého prostředí jdu. Co mě zarazilo, byla ta míra privilegia, která se mi dostávala. Onemocněla jsem malárií a hned se mi dostalo lékařské péče. Ti uprchlíci takové štěstí neměli,” vypráví Christina.

Zdroj: archiv