Marie Fojtíková pokračuje v blanenských Hořicích s tradicí ručního zvonění. Zdědila ji po mamince. Na snímku s vnučkou Valerií.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Nyní je už sama v důchodu. Kromě neděle zvoní také při úmrtích v obci a při pohřbech. To se tradiční pětiminutové zvonění prodlužuje na čtvrt hodiny. „Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Je v tom i kus úcty k místu, historické stavbě a hlavně lidem, kteří tu něco vybudovali a jejich práci,“ říká dvaasedmdesátiletá Marie Fojtíková.