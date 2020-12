Zdroj: Deník / Jan Charvát

Podle něj je trasa kolem tamních rybníků velmi oblíbená a hlavně o víkendech jsou tam hotová procesí lidí. Mezi slušnými turisty se však čas od času objeví i vandalové, kteří Borkova díla ničí. Další pak odhazují v okolí pěšiny odpadky. „No jo, no. Kudy projde Homo sapiens, tam jsou odpadky. Vždycky vezmu kýbl a posbírám to. Postavil jsem tady pětimetrový kříž a nějaký vandal na něj napsal, že Stalin je bůh a ať žijí komunisté. Byl tam přimalovaný i kosočtverec. Co na to říct?“ nemá slov Borek.