Vyškovská zooložka Dana Hyláková je úspěšná i jako sportovkyně

Dana Hyláková se stará o zvířata ve vyškovském zooparku už třiadvacet let. „Nejdříve jsem tam deset let působila jako externí veterinární lékařka, teprve v roce 2007 jsem do zoo nastoupila do funkce zooložky a starám se tak nejen o zdraví zvířat, ale i o jejich výživu, obchodování a evidenci,“ vypráví.

Předchozí 1 z 6 Další Její cesta do zoo však byla dlouhá. Jako matka tří synů nejdříve nastoupila po mateřské dovolené k výrobci veterinárních léčiv Bioveta Ivanovice na Hané na marketingové oddělení, kde pracovala jako obchodní ředitelka pro Českou republiku a východní státy. „Tato práce mě bavila, mnoho jsem se o marketingu dozvěděla, ale nenaplňovala moje představy. Vždycky jsem chtěla pracovat se zvířaty a nejlépe v zoo. Ještě než jsem se dostala na Veterinární fakultu do Brna, pracovala jsem rok v ZOO Dvůr Králové jako ošetřovatelka exotických zvířat,“ popisuje Hyláková. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové Aby nevyšla z kontaktu se zvířaty, zřídila si v Pustiměři veterinární ambulanci, kde pak pracovala deset let než dostala nabídku ze zoo ve Vyškově. „Okamžitě jsem ji přijala,“ přiznává. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové Největší vztah má v zoo k velbloudům. „Jako zooložka jsem se musela učit o jejich anatomii a fyziologii, která mě tak zaujala, že jsem je začala studovat velmi podrobně a rozhodla jsem se o nich dokonce napsat knížku,“ doplňuje. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové Známá je tím, že se na vrcholové úrovni věnuje triatlonu. „Mohu říct, že příprava na vrcholové úrovni je opravdu náročná. Mluvím-li výše o publikaci o velbloudech, rozhodla jsem se, že ji budu psát před šesti roky. Ale právě tehdy jsem se stala členkou České triatlonové reprezentace v kategorii Age Group. V přípravném období na závodní sezónu mám tréninky šestkrát týdně, a z toho dvakrát až třikrát dvoufázově,“ vyjmenovává zooložka. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové Největšího sportovního úspěchu dosáhla na Mistrovství Evropy v loňském roce v Kazani, kde obsadila třetí místo ve sprint triatlonu. „Na jiné sporty moc času nemám, ale triatlon zahrnuje tři sporty, takže ráda plavu, jezdím na kole a běhám. V zimě se věnuji běžeckému i sjezdovému lyžování. Nepohrdnu ani stolním tenisem,“ vypráví. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové Kvůli pestré škále aktivit mnoho volného času nemá. „Pokud se najde příležitost k odpočinku, trávím ji většinou aktivně. Věnuji se rodině, jezdíme na chalupu do Orlických hor, nebo jako čtyřnásobná babička hlídám vnoučata. Pracuji na zahrádce a chodím na procházky s naším jezevčíkem Amálkou,“ dodává Hyláková. Zdroj: Foto: archiv Dany Hylákové

