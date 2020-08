Zdroj: archiv Mariana Hlaváče

Jeho současnou taneční partnerkou je Tereza Maturová z Ostravy, je však už čtvrtá v pořadí. „Zpočátku jsem se věnoval jak latinskoamerickým tancům, tak standardním, ale posledních pět let se věnuji už jen latinskoamerickým,“ vysvětluje.

S Maturovou dosáhli velkých úspěchů. K největším patří titul mistrů republiky v latinskoamerických tancích v kategorii do jedenadvaceti let nebo úspěch na loňském mistrovství Evropy, kde se stali druhými vicemistry v latinskoamerických tancích.