Zdroj: se souhlasem Lucie Vorrethové

Ve vlastním volném čase se navíc snaží vzdělávat zájemce se základy první pomoci. Zároveň ví, že je v této oblasti stále co zlepšovat. „Právě proto jsem si vybrala toto téma a stanovila si za cíl zpracování výukové sady, kterou bych využila nejen při mé přednáškové činnosti, ale i při výuce první pomoci na zdravotnických školách,“ říká Vorrethová. V tom, co dělá, vidí velký smysl. „Jestliže tak má práce přispěje k tomu, aby třeba jen jeden člověk věděl, co má udělat a tím někomu zachrání život, tak bude cíl mé práce naplněn,“ uznává.