„Obou si velice vážím a je to neuvěřitelné, že ve fotbale funguju už tak dlouho,“ kroutí hlavou sekretář Okresního fotbalového svazu Vyškov Zdeněk Jelínek. Fotbal začal hrát jako každý jiný kluk na dědině nebo v malém městě, v žácích a dorostu v Rousínově. V roce 1978 odešel na tehdy povinnou základní vojenskou službu do Kutné Hory. Ještě v přijímači si na jednom tréninku pochroumal vazy v koleně, a tím skončila jeho hráčská kariéra. Takže ihned po návratu z vojny začala jeho funkcionářská dráha. Prvních dvacet let v Rousínově a potom na OFS Vyškov.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach