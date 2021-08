„Našim cílem bylo vrátit děti ke sportu. Účel se povedlo splnit na sto procent, návštěvníci svoje ratolesti opravdu přivedli. Pak je z festivalu málem nemohli dostat,“ říká karvinská rodačka žijící v Brně.

Jak hodnotíte letošní olympijský festival?

Po pomalejším rozjezdu, kdy jsme na začátku byli smutní, že návštěvnost nebyla taková, jakou jsme si představovali, se postupně začala zlepšovat. Tím, jak naši sportovci získávali medaile, jsme i my připravovali jejich přivítání. Akci se nám tak povedlo dostat do povědomí lidí, s čímž stoupla také popularita. Nakonec u nás panuje spokojenost jak s návštěvností, tak s ohlasy všech, kteří se na festival přišli podívat. Spokojení jsme i s reakcemi bývalých olympioniků. Když to vezmu z vlastního pohledu, hodně mých známých a kamarádů sportovců odcházelo se superlativy.

Co bylo hlavním cílem celé události?

Hlavní účel olympijského festivalu a zároveň naše hlavní motto bylo vrátit děti ke sportu a přivést je ke sportování po koronavirové pauze. Myslím, že se nám povedlo splnit nastavený cíl na sto procent. Za co jsem ale nejšťastnější, je fakt, že sebou většina návštěvníků ratolesti opravdu přivedla, a nakonec je z parku ani nemohli dostat.

Jaký okamžik byl na olympijském festivalu tím nejsilnějším?

Určitě vítání všech medailistů. Povedlo se nám pro ně nachystat krásné přivítání s nezapomenutelnou atmosférou, lidé byli úžasní. Myslím, že si sportovci budou tyhle okamžiky pamatovat celý život. Když stojíte na pódiu a máte pod sebou stovky lidí, kteří vám celou dobu na dálku fandili a teď tleskají přímo před vámi, stane se z toho nepopsatelný zážitek. Pro mě to kdysi byla silná zkušenost a myslím, že i pro ostatní sportovce. Všichni sportovci, kteří tady byli, se podepsali i tomu poslednímu fanouškovi, a to tady byly doopravdy obrovské řady. Tyhle momenty se staly vždy tím nejzajímavějším z celého dne.

Jak těžké je přesvědčit sportovce, aby přijeli pozdravit fanoušky do olympijského parku bezprostředně po návratu z olympiády?

Pro ně je to velký tlak, protože se po několikahodinovém letu vrátí z Tokia a my je hned zveme na festival. Tokijská opatření nám ale letos hrají do karet, reprezentanti se musí vracet domů hned po skončení disciplíny. Se sportovci, které jsme v Brně přivítali, jsme se ale shodli na tom, že jsou za ty podmínky rádi, všichni se těšili nebo dokonce rušili tiskové konference, jen aby se co nejdřív dostali na festival. Pro ně je to obrovský zážitek, protože na stadionech neměli žádné fanoušky, kteří by jim tleskali k medailím. Pak přijedou do Brna, kde na ně čekají stovky, skoro tisíce lidí, hází na ně konfety a chtějí autogramy.

Sama jste se zúčastnila čtyř olympiád, jak jste se cítila, když jste viděla současné sportovce při jejich výkonech?

Lituji, že za nás olympijské festivaly nebyly, protože to pro sportovce musí být naprosto úžasný pocit. Jsem v tomto ohledu docela měkká, všechny medaile vždycky několikrát obrečím, takže jsem si letos poplakala opravdu mockrát.

Na co se mohou návštěvníci festivalu těšit poslední olympijský víkend?

Zatím jsme domluvení, že by nám měl dorazit lezec Adam Ondra, který se předevčírem v lezeckém finále umístil na krásném šestém místě, jeho příjezd očekáváme v neděli.

Co všechno si návštěvníci festivalu za uplynulé dva týdny vyzkoušeli?

Protočilo se nám tady víc než třicet sportů, valnou většinu z nich si lidé mohli vyzkoušet po celou dobu festivalu, jiné byly dostupné pouze pár dní. Součástí byl plážový volejbal, basketbal, lezení nebo pozemní hokej. Máme velmi pozitivní ohlasy, sporty byly krásně nachystané, měli jsme dny věnované seniorům nebo paralympijským sportovcům. Zkrátka jsme rádi, že jsme během festivalu mohli oslovit všechny věkové kategorie od dětí, které tady měly příměstské tábory, přes dospělé až po seniory.

Která disciplína nalákala fanoušky ze všeho nejvíc?

Největším tahounem byly bezesporu disciplíny, které si člověk normálně jen tak nevyzkouší. Znamenalo to velký zájem o lezeckou stěnu, skatepark, spousta návštěvníků chtěla vyzkoušet například i lukostřelbu.

Jak se oproti minulým ročníkům změnila návštěvnost olympijského festivalu?

Pamatuji si olympijský festival před pěti lety na Lipně, tam byla návštěvnost vyšší, ale musíme brát v potaz skutečnost, že jsme se tehdy nemuseli potýkat s pandemií. Roli hrály i platné testy, které lidé pro vstup do areálu potřebovali. Byť jsme měli k dispozici testovací centrum s výsledky na počkání, část lidí ta podmínka od návštěvy stejně odradila. Zároveň myslím, že je zčásti odradilo i to, že se měli pohybovat mezi lidmi. Zatím jsme na sebe kvůli koronaviru všichni opatrní a s dobou, kterou jsme dřív považovali za normální, se letošní čísla úplně srovnat nedají. Proto jsme nakonec spokojení, že nám nakonec přišlo tolik lidí, kolik přišlo, protože to ve finále možná i překonalo naše očekávání.

Za půl roku začíná zimní olympiáda. Jak vypadají přípravy na zimní festival?

Olympijský festival určitě plánujeme, zatím ale nemůžeme prozradit konkrétní lokalitu ani program. Myslím, že se fanoušci všechny základní informace dozví přibližně za měsíc. V neděli slavnostně zakončíme letní olympijský festival, v pondělí už se vrhneme do plánování toho následujícího.