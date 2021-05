Češi jdou na Bělorusy. V klíčové bitvě dostane v brankovišti přednost Hrubec

/FOTOGALERIE/ Optimismus vyprchal. Bleskově. Česká hokejová reprezentace absolutně nezvládla vstup do mistrovství světa, po páteční porážce s Ruskem (3:4) a sobotní blamáži se Švýcarskem (2:5) nemají svěřenci kouče Filipa Pešána na kontě ani bod. Dnes jde národní tým na Bělorusko (19.15). Třetí ztráta by znamenala obrovskou komplikaci v cestě do play-off.

Trénink českého týmu před utkáním s Běloruskem. | Foto: Český hokej

Od rozpadu federace se ještě nestalo, aby reprezentace na mistrovství světa prohrála první dva zápasy. Až letos. „Těžká situace, ale pořád můžou přijít úžasné momenty,“ neztrácí víru brankář Roman Will. „Určitě musíme hrát jiný hokej,“ má jasno kapitán týmu Jan Kovář. Dělníky do každé lajny. Pešán chystá razantní změny v české sestavě Přečíst článek › Pravda pravdoucí. Češi musí změnit všechno. Z dosavadní předvedené hry bolely oči. Rošád v sestavě bude proti Bělorusku ještě víc. „Musíme se vrátit do práce a navlíknout si montérky,“ vzkázal trenér Filip Pešán po (až ostudném) nezdaru se Švýcarskem. V brance opět Hrubec Roman Will v sobotu slavil 29. narozeniny a dostal k nim poměrně originální dárek - odchytal svou první třetinu na mistrovství světa v kariéře. Když ale po zápase se Švýcary opouštěl led, moc slavnostní náladu neměl. Není divu. Proti Bělorusku další start nepřidá. V brankovišti totiž bude opět Šimon Hrubec. Porážky určitě nelze svádět na brankáře. Hrubec proti Rusku hodně šancí chytil, nezklamal ani v sobotu. Aby ale týmu s děravou obranou dal šanci vyhrát, musel by pochytat úplně všechno. Spoluhráči ho však až příliš často nechávali na holičkách. V pondělí večer Hrubec musí doufat v jedno. Že na vše nebude úplně sám. „Za dva duely jsme dostali devět branek, což není dobrá vizitka nejen brankářů, ale celé naší defenzivy,“ poznamenal reprezentační stratég Filip Pešán. ? Martin Straka po dnešním rozbruslení popisoval změny v sestavě i to, na co se #narodnitym musí zaměřit už v dnešním zápase ?#jakolev #mshokej pic.twitter.com/KeK0dt1dC5 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 24, 2021 Jsou teď čeští muži v masce pod tlakem? „To je úděl nás gólmanů. Šimon odchytal v pátek i v sobotu výborná utkání. Musíme se soustředit na sebe a makat dál,“ konstatoval Will. Na zapsání na soupisku v Rize stále čeká třetí gólman Petr Kváča. Je však jasné, že zrovna v brankářích není zakopaný pes. Dokud se nezmění defenzivní projev celého týmu, Hrubec a spol. to nezachrání. Podívejte se na sestřih zápasu se Švýcarskem: