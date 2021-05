Proti tomu se ohradil prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel, který zaslal starostovi lotyšské metropole oficiální dopis, ve kterém žádá o odstranění vlajky IIHF a vlajky mistrovství světa 2021 a navrácení běloruské zástavy.

„IIHF nesouhlasí s opatřeními, která přijal starosta Rigy a lotyšský ministr zahraničí použít vlajky zúčastněné země na mistrovství světa jako nástroj politického vyjádření,“ píše se v oficiálním prohlášení. „Jednání běloruské vlády nemá nic společného s hráči, kteří na turnaji soutěží pod běloruskou vlajkou. Hráči byli v Lotyšsku přivítáni jako hosté a neměli by být svědky odstranění vlajky bez jejich souhlasu. To je v přímém rozporu se sloganem hostitelské země „Vášeň. Žádné hranice.“

Fasel zároveň vyzval Stakise, aby ze stejných míst sundal vlajky IIHF a šampionátu. „Jsme apolitickou sportovní organizací a požadujeme, aby IIHF byla odstraněna z jakýchkoliv asociací s politickými prohlášeními, která učinil starosta a ministr zahraničí změnou vlajky našeho člena.“

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) ⬜?⬜ Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588