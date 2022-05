Od začátku byla na českých hokejistech vidět chuť jít za výhrou, konečný výsledek 4:1 proti Německu ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa odpovídal dění na ledě. „Bylo to o charakteru. Týmový duch, který jsem z kabiny cítil, byl prostě neuvěřitelný. V takových zápasech to bývá hlavně o něm. Kluci odvedli opravdu skvělou práci – hráli jeden pro druhého,“ pochvaloval si trenér Jalonen.

Už při příchodu do mixzony ale bylo vidět, že dvaašedesátiletý Fin spěchá. „Čeká na mě auto, vyrážím do Tampere. Chci stihnout utkání Slovenska s Finskem,“ řekl Jalonen, který se chystal na přesun z Helsinek do Tampere, kde se odehraje další utkání čtvrtfinále.

Vejmelka: Cítil jsem se výborně

Klíčovým faktorem vítězství byly přesilovky. Český tým využil po pohledných kombinacích tři - činila se především trojice David Pastrňák, Roman Červenka a David Krejčí. „Když se Pasta připojil k týmu, tak jsem mluvil s Červenkou a Krejčím, že ho musíme dát k nim. Chtěli jsme vypilovat první přesilovku, dneska se nám to vyplatilo,“ měl radost Jalonen.

V závěru utkání se český tým dostal pod velký tlak, v klíčových momentech ho ale zachránil skvěle chytající Karel Vejmelka. Brankář Arizony dostal do utkání s Finskem volno tak, aby si na klíčový zápas odpočinul. „Všichni viděli, jak dobře chytá. Je to hlavně o sebedůvěře,“ chválil Vejmelkův přínos Jalonen.

"Celý zápas byl náročný, sice jsme vedli 3:0, ale je to takový ošemetný výsledek, kdy si nemůže dát pár minut pauzu. Padne tam jeden gól, druhý a soupeř je hned v zápase. Musíte pořád hrát to stejné. I když nám pak dali Němci gól a snížili na 1:3, už jsme si to pohlídali. Osobně jsem se cítil výborně. Zároveň patří díky klukům, protože mi hodně pomohli, zblokovali spoustu střel, a tak jsem musel předvést něco já. A tyčky? Gólman potřebuje štěstí, bez toho se vyhrát nedá. A potvrdilo se, že jsem si to dobře postavil. Jen doufám, že to tak bude pokračovat i dál," věří Vejmelka.

Čeští hokejisté si zahrají po třech letech opět o cenné kovy, české mužstvo probudil příjezd Davida Pastrňáka, který kromě výrazného bodového příspěvku zlepšil i atmosféru v kabině.

"Je to první krůček. Máme tady nějakou misi a celý turnaj jsme se na to připravovali. Měli jsme nějaký plán a prošli nějakým procesem, abychom na tenhle zápas byli připravení. Soustředili jsme se, nedělali moc chyb, byli jsme obětaví a disciplinovaní. Přesilovky nám vyšly, kluci odbránili výborně. Gólman byl neskutečný," pochválil Pastrňák Vejmelku.

Čeští hokejisté na Německo od začátku utkání nastoupili s agresivní hrou, která vyústila v prvním dějství hned ve dvě využité přesilovky. "Důležitý byl začátek. Bavili jsme se o tom, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho máte dobrý, ale dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké góly dáme. Naštěstí to tam spadlo brzo, pak jsme hráli slušný hokej a kontrolovali jsme to. Myslím, že z celkového pohledu to byl náš nejlepší zápas na turnaji," řekl Pastrňák, který v utkání proti Německu vstřelil gól a přidal asistenci.