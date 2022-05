"Něco neskutečného. Přál jsem si celý život, aby se něco takového stalo. Třikrát jsem byl v pozici, že jsme skončili čtvrtí. Všichni jsme si řekli, že nám to už mezi prsty nesmí protéct. Jsme ohromně šťastní. Když si vezmu, jaký jsme ukázali charakter, jen to svědčí o tom, jaký jsme byli tým," řekl Jordán, který startoval už na MS v letech 2014, 2015, 2016 a 2018, na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 i na olympijských hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu.

Začíná nová éra? Doufejme, že medaile zvedne sebevědomí, věří hrdina Pastrňák

Českou touhu po první medaili po deseti letech nepoznamenala sobotní porážka v semifinále s Kanadou 1:6 ani prohraná první třetina s USA 1:3. "Udělali jsme nějaké chyby, oni je potrestali. Ale taky jsme si říkali, že vést 3:1 je v hokeji nejhorší," vtipkoval Jordán, že sklapla "Csaplárova past." "Přesně," smál se.

"Dali jsme druhý gól a už jsme se zvedali. Ve třetí třetině jsme dali šest gólů, to bylo něco neuvěřitelného. Lavička žila celý zápas, trenéři taky. Po každé třetině nám řekli, co musíme zlepšit a co se nám daří. Jsem fakt rád, že jsme to dotáhli do konce," oddechl si Jordán.

Celá ulice má sex, za Pešána by se to nestalo. Hokejový bronz rozjuchal fanoušky

Ve 44. minutě se podílel krásnou asistencí na brance Davida Pastrňáka na 5:3, která byla nakonec i vítězná. "Nejdřív mi dal Hertlík (Tomáš Hertl) krásnou žabičku, podíval jsem se, viděl Pastu před brankou. Měl jsem v ruce 220, splašily se mi kladiva. Nějak jsem mu nahrál a Pasta to krásně trefil," popisoval, jak hráče zápas a obrat ve třetí třetině pohltil.

Teď si užije oslavy své vůbec první medaile v kariéře. "Vůbec nevím, co nás čeká. V kabině si to užijeme a jsem strašně hrdý, že jsem tady s týmem mohl být. Celých devět týdnů a stálo za to," dodal obránce, který má na kontě i 79 utkání v NHL v dresu Caroliny.