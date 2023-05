Kdepak, tohle nebude pouťák na rozkoukání a rozehrání. České hokejisty čeká ostrý vstup do mistrovství světa v Rize. V úvodním utkání si to rozdají v bratrovražedné bitvě se Slováky.

První zápas na turnaji je důležitý. Pokud ho nezvládnete, pak se to s vámi veze. Čeští hokejisté by mohli vyprávět. Pákrát už zažili nepovedený úvod šampionátu a pak to museli honit. Letos se tomu chtějí vyhnout.

„Vždy je důležité šampionát dobře začít, aby byla v týmu dobrá atmosféra,“ přikývl kapitán nároďáku Roman Červenka.

Kádr Slovenska není nabušený hvězdami, což by mohlo svádět k podcenění. Českou partu ale rozhodně nečeká procházka růžovým sadem. O tom se přesvědčili ve dvou vzájemných zápasech v přípravě před šampionátem.

„Myslím, že nás čeká velice těžký soupeř na první zápas,“ upozornil český lídr Červenka. „Těžký zápas na začátek, navíc okořeněný tím, je proti Slovensku. Na začátku turnaje mají všichni síly, jsou natěšení a plní energie, takže zápas nebude jednoduchý.“

Jalonen má Slováky nastudované

„Slováci nemají vůbec špatný tým. Každý zápas na mistrovství světa je jiný. Spíš jde o to, aby se žádný ze soupeřů nepodcenil a šli jsme do všech zápasů stejně s cílem dosáhnout na co nejlepší výsledek. Je to turnaj a na něm se může stát cokoliv,“ zdůraznil útočník Filip Chlapík.

Slovensko má v týmu hned 11 hráčů z české extraligy. Kouč Kari Jalonen stadiony pravidelně objížděl, takže dobře ví o kvalitách soupeře. „Jsou to velmi dobří hráči, viděl jsem je v mnoha extraligových zápasech. Jsou hodně rychlí,“ varoval Jalonen.

„Se Slovenskem je to vždycky těžké. Neřekl bych, že je tam rivalita, ale máme k sobě blízko. Znám spoustu kluků z extraligy, takže je to s nimi vždycky takový extraligový hokej. Hodně kluků známe, celou sezonu je vídáme, ale bude to zápas jako každý jiný. Každý je tady těžký,“ doplnil karlovarský útočník Jiří Černoch.

Jalonen postaví první útok s Červenkou, Dominikem Kubalíkem z Detroitu a Filipem Chytilem z New York Rangers. Gólmana z tria Šimon Hrubec, Karel Vejmelka a Marek Langhamer i sestavu prozradí kouč až v den utkání.

Jalonen zařadil na soupisku 23 hráčů včetně všech tří brankářů a nechává si dvě volná místa v poli. Nezapsaní zůstali před pátečním vstupem do turnaje v lotyšské metropoli proti Slovensku pouze útočníci Martin Kaut ze San Jose a Daniel Voženílek z mistrovského Třince.