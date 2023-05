Další domácí one man show? Favorité MS jsou jasní. Češi i přesto věří v medaili

Již v pátek odstartuje v lotyšské Rize a finském Tampere dlouho očekávaný vrchol sezony na mezinárodní scéně, kterým je 87. mistrovství světa v ledním hokeji. S nálepkou obhájců zlatých medailí vstoupí do letošního turnaje domácí Finové, po boku kanadského výběru již tradiční aspirant na zisk těch nejcennějších kovů. Do hry o titul však hodlají hlasitě promluvit rovněž zámořskými akvizicemi posílení Švédové a také čeští hokejisté, kteří čekají na prolomení semifinálové brány už dlouhých třináct let.