„Hanebnost a střelení do vlastní nohy…“ Radost z alespoň částečného návratu na tribuny kalí fanouškům Sparty až překvapivě vysoké ceny vstupenek na první dva zápasy v sezoně. Návštěva předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň vyjde podstatně dráž než v rakouské metropoli. Dá se ovšem čekat, že zájem o lístky bude následkem covidového hladu i tak značný.

Konečně to bude na fotbale vypadat jako na fotbale, a ne v kostele či galerii. Konkrétně na Letné, kde sídlí pražská Sparta, to znamená návrat až devíti tisíc diváků na tribuny.

Dá se očekávat, že hlad po vstupenkách bude v úvodu nové „rozvolněnější“ sezony značný. Sparta se toho zjevně rozhodla využít: ceny lístků na první dva zápasy totiž rozhodně nejsou žádná lidovka. Mírně řečeno.

Konkrétně: na domácí zápas s Rapidem Vídeň stojí vstupenka nejdražší kategorie 1190 korun ve volném prodeji. Držitelé permanentek mají padesátiprocentní slevu, členové Sparta clubu zaplatí 1071 korun.

Kolik stojí vstupenky na předkolo LM v Praze a ve Vídni?



Sparta Praha (28. července, 20.30)

Kategorie 1: 1190 Kč

Kategorie 2: 1050 Kč

Kategorie 3: 890 Kč

(sleva 50% pro držitele permanentek)



Rapid Vídeň (20. července, 20.30)

Kategorie A: 32 eur (817 Kč)

Kategorie B: 28 eur (715 Kč)

Kategorie C: 19 eur (485 Kč)

„Prostě hanebnost,“ shrnul to uživatel Nekorektní Glosátor na fanouškovském webu Sparta Forever.cz. „Ze strany vedení klubu je to ukázkové střelení do vlastní nohy a velice pochmurná vyjebávka s těmi, kteří za Spartou stáli i ve chvílích, kdy byla celé republice smíchu,“ píše autor rozhorleně.

V podobném duchu se nesou reakce fanoušků na sociálních sítích. Na to, že jde jen o předkolo LM a Rapid není soupeřem z kategorii evropské elity, se sparťanskému lidu zdají ceny skutečně nemístně nadsazené.

Ba co víc, vstupenky na první domácí ligový zápas proti Olomouci (24. července) stojí – bez různých slev – od 490 do 690 korun. Rovněž žádná láce.

Věrní fanoušci přitom už tak musejí sáhnout hluboko do peněženek při nákupu nových dresů, šál a dalších nezbytných propriet, protože Sparta nedávno změnila logo i dodavatele vybavení.

„Kolik asi budou stát lístky, pokud se dostaneme až do Ligy mistrů?“ trefně se táže jeden z příznivců. „Výsledkem bude, že si lístek koupí lidé, pro které to bude součástí jejich sociálního statusu a udělají si selfie na Instagram. Atmosféra bude bita,“ míní už zmíněný glosátor ze Sparta Forever.cz.

Zajímavé je, že vídeňští diváci za zápas se Spartou zaplatí o poznání méně. Sluší se ovšem dodat, že vstupenky na rakouskou ligu jsou naopak dražší: na první kolo mezi Rapidem a Hartbergem stojí až 41 eur, tedy přes 1000 korun.

Koronavirové kontroly nekončí

Samozřejmostí při vstupu na stadion budou kontroly dokladů o bezinfekčnosti. „Místa pro ověření otevřeme už ráno před zápasem, a tak nebude potřeba stát dlouhou frontu,“ uvedla Sparta na svém webu.

Fanoušci musejí předložit buď potvrzení o prodělání nemoci ne starší než 180 dní nebo platný test, případně potvrzení o očkování. Testování přímo na stadionu nebude možné.