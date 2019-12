Naši prvňáčci: Bučovičtí prvňáčci změří před Vánoci síly v závodivých hrách

Bučovice – Základní školu Bučovice 710 letos navštěvuje celkem šestapadesát prvňáčků rozdělených do tří tříd. Od začátku školního roku už se děti stihly naučit spoustu nových dovedností, například psaní perem. „Převážná část dětí už jsou písaři. A někteří se to ještě jako předvánoční dárek stihnou naučit,“ říká třídní učitelka 1. C Lea Vykoukalová.

Prozradila, že prvňáčky čeká společné předvánoční sportování, kde se všechny první třídy utkají v závodivých hrách. Odměnou jim budou právě pera na psaní a k tomu něco sladkého.



Připravené zvítězit jsou děti z 1.B. „Já se na to hodně těším a nebojím se,“ ozývá se jeden z hlásků a ostatní souhlasí. Vánoce ale oslaví i tradičním způsobem. „Poslední den nás čeká slavnostní zakončení před vánočními prázdninami. Děti si donesou cukroví a budeme si pouštět koledy a připomínat vánoční zvyky,“ plánuje jejich třídní učitelka Ilona Valentová.



Na Vánoce už se těší i žáci z 1.A, kteří se už učí básničky a písničky, které si zarecitují a zazpívají ve třídě pod vánočním stromečkem. „Každý donese nějaký dáreček. Ty si potom předáme. Děti navíc vyhrály v soutěži dětské šampaňské, tak si ho konečně otevřou,“ říká třídní učitelka Michaela Marková.

Třída 1.A s učitelkou Michaelou Markovou

Třída 1.B s třídní učitelkou Ilonou Valentovou