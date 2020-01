Naši prvňáčci: Žáci z Velešovic jsou v novém roce už zdatnými čtenáři

/FOTOGALERIE/ Do lavic základní školy ve Velešovicích se v novém roce vrací třináct prvňáčků. K blížícímu se závěru prvního pololetí kráčí vybavení novými dovednostmi a znalostmi.

Pokud Ježíšek přinesl některému z nich pod stromeček knížku, neprohloupil, velešovičtí prvňáčci už umí moc pěkně číst. Ještě před Vánoci se stihli naučit čtrnáct písmen. A pokračují dál, aby na konci školního roku dokázali přečíst celou encyklopedii. „Je to takové naše předsevzetí do nového roku. Musíme se naučit všechna písmena abecedy a počítat do dvaceti. To je v první třídě to nejdůležitější, co se různými formami trénuje a procvičuje,“ říká třídní učitelka Miluše Gillová.

Velešovická základní škole je malotřídní, v dalším roce tedy děti čeká spojení se třetím ročníkem. Pro děti z toho vyplývá hned několik výhod. „Šikovnější děti spoustu věcí odposlechnou a zapamatují si je a dokáží se staršími ročníky spolupracovat. Navíc se naučí samostatnosti, protože ne vždy je na ně tolik času, jako doposud. To děti učí také pomáhat si samy mezi sebou,“ jmenuje učitelka.Děti tak kromě teoretických znalostí rozvinou i ty praktické pro život ve společnosti. První třída už je naučila, že je čas na práci a na zábavu, což zvládají na jedničku.