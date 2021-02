Včera jsme se bavili o konkrétních cílech. Jak je tedy můžeme měřit? Je měřítkem pocit, jaký z rozhovoru mám, když mi lidé rozumějí anebo počet slov či výrazů, které se zvládnu naučit za určitou dobu na dané téma?

Konverzace v cizím jazyce | Foto: Shutterstock

Je to provázané. Zkuste si představit sami sebe v situacích, ve kterých chcete obstát. Úplně v detailech. Nasměřujte k těmto situacím svoji energii a všechna slovíčka, která k tomu potřebujete. Nejprve ale úplně jednoduché výrazy a hned je uplatněte. A pak ještě jednou a zase, až to půjde skoro automaticky. Uvidíte, že budete mít dobrý pocit. Obstáli jste v situaci a to je nejlepší měřítko.