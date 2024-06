O dopravních nehodách slýcháváme takřka denně, ale máme už tendenci chápat podobné zprávy jako něco vzdáleného, co by se našim blízkým nemohlo stát. Při jízdě je však potřeba udržovat neustálou pozornost na to, co se děje v okolí vozidla i v jeho věší vzdálenosti. Musíme myslet i na ostatní účastníky provozu a předvídat jejich chování. Obyčejná vyjížďka autem tak ve skutečnosti představuje seriózní zkoušku.

Stejně tak důležitá je prevence v podobě bezpečnostního pásu, ale i dětské autosedačky pro malé cestující. Mysleme totiž na to, že v současné době je povinná autosedačka nebo podsedák pro každé dítě, které nedosáhlo výšky sto padesáti centimetrů nebo neváží více než šestatřicet kilogramů.

Dětí jsou při dopravních nehodách obzvláště zranitelné. Autosedačka může v takové situaci výrazně zmírnit potencionální zranění nebo dokonce i zachránit život. Něco takového není možné podceňovat, protože nikdy nevíme, kdy se můžeme s dětmi ocitnout v závažné ohrožující situaci.

Alkohol šálí naše smysly

Řidič z páteční havárie skončil v pondělí ve vazbě, řídil totiž pod vlivem alkoholu. To je další faktor, který mají někteří lidé tendenci brát na lehkou váhu. Alkohol má však i v menším množství vliv na naše smysly a především na rychlost naší reakce a to může mít na silnicích fatální význam.

Někdy je totiž rychlá a pohotová rekce na okolní dění základem všeho, i zlomek vteřiny může být v určitých situacích rozhodující. Naše smysly nejsou nikdy zcela dokonalé, neměly bychom jim to proto ještě více komplikovat.

Stanice ve Vyškově spustila výrobu biometanu. Zpracuje 30 tisíc tun odpadu ročně

Svou odpovědnost má každý, kdo se zúčastní provozu. Její součástí je řízení s jasnou myslí, znalost pravidel provozu, schopnost pohotově reagovat a zajistit veškerá bezpečnostní opatření. Nikdy tím nemůžeme nehodu zcela vyloučit, ale můžeme její rizika srazit na minimum a to má stále velký smysl.