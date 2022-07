Podobný princip ale nemusíme využít pouze na brambory, ale i na jakýkoliv dostupný druh zeleniny a ovoce. Stejně tak to platí i pro masné výrobky, sýry a vejce. Farmářské trhy se kvůli tomu staly fenoménem, který plní náměstí ve městech na jihu Moravy. Kde nemají trhy pravidelně, stačí sednout do auta a vydat se za oblíbeným farmářem nebo pěstitelem. Zabere to sice nějaký čas navíc oproti jízdě k blízké prodejně, rozdíl a zážitek z jídla stojí ale docela určitě za to.

Rané brambory na jihu Moravy míří na talíře: do ceny se promítá zdražování

Bude zajímavé sledovat, co s chováním zákazníků udělá současná krize, kvůli které zdražuje všechno. Je možné, že nakupující budou o to více dbát o cenu před kvalitou. To je logická reakce. Ceny v obchodech a u farmářů často nejsou zdaleka tak rozdílné. Stačí jen hledat.