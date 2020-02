Podivný výrok

Když bulvární tisk kdysi napsal, že si Michal Viewegh vozil za zády těhotné manželky na chatu milenku, spisovatel vysoudil omluvu a odškodné. Nebyla to totiž pravda. Opakuje-li premiér Andrej Babiš do médií, že protikorupční organizace Transparency International ČR je zkorumpovaná, nemusí říct ani sorry jako. Soud totiž nezkoumal, zda Ondráčkova TI bere úplatky nebo ne. Došel zato k závěru, že Babišovými výroky nedošlo „k významnému zásahu do práva na ochranu dobrého jména žalobkyně“.

Foto: Deník