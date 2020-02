Neznámý muž velí „peklu“?

„O Miloši Vystrčilovi si většina lidí pamatuje jen to, že si nepamatuje, co v té politice dělá,“ poznamenal jeden uštěpačný jízlivec na adresu novopečeného předsedy Senátu. Hezké to není, pravdě blízké, to ano. Neoblíbený sbor, kterému se, bůh sám ví proč, říká horní komora, má nyní i neznámého předsedu.

Foto: Deník