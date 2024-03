PODÍVEJTE SE, CO SI O ZÁKAZU MYSLÍ JEDEN Z PRODEJCŮ: Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Otázkou však je, zda se skutečně dá mluvit o jakémkoli vítězství. Vždyť ještě před samotným začátkem platnosti zákazu avizovali prodejci, že již mají naskladněné další podobné, ba dokonce v některých případech účinnější produkty, než je diskutované HHC.

Argumentací ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a jeho týmu je, že se jedná o látku škodlivou dětem a mladistvým. Brojit proti HHC začali zejména v době, kdy se médii prohnala série případů užívání těchto produktů dětmi.

Položme si ale ruku na srdce a upřímně se zeptejme: Je pouze HHC tím pomyslným jedem, který mladé uživatele na nemocniční lůžka přivedl? Významnou roli mohl sehrát také alkohol, jenže v očích šéfa resortu zdravotnictví byl viník dopředu známý.



I slova národního koordinátora pro protidrogovou politiku Jindřicha Vobořila v tomto případě jen narážejí do zdi. Nikdo nechce slyšet jiný názor než ten, že je HHC automaticky špatné. Restrikce a zákazy přitom nikdy nic kloudného nepřinesly. Čím více bude ministerstvo zdravotnictví proti těmto látkám bojovat, tím více po nich bude stoupat poptávka na černém trhu. A pokud má ministr Válek na podobné produkty názor jasný, neměl by se alespoň chovat pokrytecky.

Nemá smysl lhát si do očí, alkohol či tabákové výrobky nejsou o nic méně škodlivé ani lepší. Naopak jsou často daleko nebezpečnější, a to kvůli jejich mimořádné dostupnosti na každém rohu. Podobnou vervu do ochrany před těmito návykovými látkami jako před HHC by proto měl vložit i sám ministr.