Hrachovina na Mendlově náměstí v Brně: chyba na desce, lidé už ji i přejmenovali

I když se některým vzezření orloje na náměstí Svobody ani Jošta Moravského na Moravském náměstí nezamlouvá, právě díky němu se dostaly do povědomí Brňanů i návštěvníků odjinud. Orloj mnohým lidem tvarem připomíná mužský úd, pánské přirození vytváří také socha Jošta vyfocená z podhledu. Dá se očekávat, že také nové dílo výtvarníka Jaromíra Garguláka se zapíše do paměti lidí. A také pravděpodobně ne oficiálním názvem. Někteří už Hrachovinu přejmenovali na lysohlávky v průvanu. A je otázka, co diváci objeví, když se na sochu podívají z nějakého divného úhlu. Ostatně i Hrachovina je průchozí.