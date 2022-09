Voliči ve Vyškově znovu rozdali karty a dosavadní pětičlenná koalice na to velice rychle zareagovala. Koaliční dohodu zástupci všech pěti uskupení stihli podepsat ještě v sobotu večer. Není to překvapivé i s ohledem na to, že uplynulé volební období pracovali soudržně. Větší počet zapojených subjektů tady zjevně nebyl překážkou.