Obyvatelé některých obcí připravují fašankové programy ještě na následující sobotu. Je spíše výjimečné, aby hlavní veselí i se slavnostním odložením největšího hudebního nástroje kapely vygradovalo v úterý před Popeleční středou, tedy před začátkem tradičního půstu. Jenže masopust není v současnosti jediných časově uzpůsobeným obdobím.

Emoce a kulturní dům v Hodoníně. Chceme spíše folklor a akce pro rodiny s dětmi?

Určité rozvolnění je slyšet také u vánočních koled, které zní v éteru často už od začátku adventu. Na jedné straně se není čemu divit v dnešní globalizované, uspěchané, homeoffisové, často doma natahované pracovní době či dlouhým dojížděním seškrtaného volného času.

Po tom všem nezbývá, než smeknout před všemi pořadateli a účastníky fašankových obchůzek, že dokážou pobavit a přitom i zachovat kus staletých tradic, ať už radost a veselí zavedou do ulic kterýkoliv z blízkých dnů. Na druhé straně díky zmíněnému rozvolnění termínů by nakonec nemělo dojít k tomu, abychom Mikuláše s čertem a andělem vyhlíželi už od konce listopadu. A nebo aby děti nečekaly na Ježíška až do Nového roku.