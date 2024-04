V posledních sezónách se nejedná o nic neobvyklého. Stromům vyraší listy, ovocné stromy jdou postupně do plného květu a už už se plody pomalu chystají k růstu, přijdou devastující ranní mrazíky a část úrody jihomoravským ovocnářům nebo vinařům zničí. Na mysl pak přichází otázka, zda se jedná o něco neobvyklého, nebo spíše o postupnou změnu trendu.

Že tyto scénáře dříve nebyly tolik časté je sice pravdou, zodpovědný za změny ale není nikdo jiný než my sami. Plíživá změna klimatu zkracuje zimní období a nekompromisně prodlužuje léto. Výsledkem budiž také rychlejší začátek jara, jako tomu je například i v letošním roce.

Vegetace začala s jarním probouzením již koncem února, nyní můžeme pozorovat většinu ovocných stromů i jarních květin odkvetlou. Právě v takovýchto situacích jsou rostliny následně náchylnější na poškození jarními mrazy, v případě standardního učebnicového dubna by totiž kvetly teprve za několik dalších týdnů.

Je příjemné užívat si v březnu jarních paprsků hladících po tváři a v dubnu dokonce otevřené restaurační zahrádky. Nesmíme ale zapomínat na to, že to zároveň není standardní. A ačkoli jsou pro mnohé z nás teploty kolem pětadvaceti stupňů mimořádně pohodlné a těšíme se z brzkého nástupu jara, je potřeba myslet na to, že si příroda toto potěšení formou daně vybere.

A to právě například většími teplotními extrémy či šoky, zmrznutím vegetace nebo silnými bouřkami mimo letní měsíce. Ptejme se tedy sami sebe, zda tímto směrem chceme nadále pokračovat. Přinejmenším se pak ptejme, co můžeme udělat, aby naše chování bylo vůči přírodě šetrnější.