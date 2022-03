A je to tady. Běžky, lyže a snowboardy šup do sklepa. Stejně jako zimní bundy a boty. Jaro už klepe na dveře. Naplno. Místo toho rychle ze sklepa vytáhnout kola a v garáži nakopnout motorku. Prosluněný víkend před námi, zima pryč, hurá na silnice! V sobotu a v neděli bylo na silnicích na jihu Moravy opravdu rušno. A některé účastníky silničního provozu jakoby paprsky slunce oslepily natolik, že přestali dávat pozor. Často také chodci, vždyť příroda tak láká k prvnímu letošnímu výšlapu.

Jízda dvou i více cyklistů vedle sebe už na silnici překvapí dnes málokoho. Je to pořád dokola. Stejně jako zbytečné riskantní předjíždění přes plnou čáru hlava nehlava a zběsile rychlá jízda. Ať už v autě nebo na motorce. Proč? To musí být pořád někdo první v cíli? To nemají tito hazardéři rodiny a bezpečí ostatních motoristů je jim šumák?

Smrt na silnici. U Mikulčic zemřel po střetu s dodávkou motorkář

Kolik lidí musí ještě zemřít na asfaltu, aby se něco změnilo? Asi ještě dost. Tragicky skončila například nedělní bouračka u Mikulčic na Hodonínsku. Podle prvotních informací tam motorkář předjížděl auta, manévr však nezvládl. V pravotočivé zatáčce vjel do protisměru, kde se střetl s dodávkou. Na místě byl mrtvý. Všechny okolnosti nehody ještě nejsou známé, ale možná stačilo ubrat plyn a mohl žít. Už to nejde vrátit. Bohužel. Trauma bude mít i řidič dodávky, který střetu nemohl zabránit.