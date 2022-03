A po právu. Zbytečně umírají civilisté i vojáci. Ukrajinští obyvatelé přichází o své domovy, děti o své otce, kteří musí narukovat do armády, schovávají se v úkrytech.

Ovšem nejde automaticky házet všechny Rusy s Putinem do jednoho pytle. Válku nezavinili všichni Rusové, špatný není každý s ruským pasem. Najdou se mezi nimi i takoví, jako třeba studentka Uljana. Tedy smýšlející proti současnému ruskému prezidentovi. Mladá dívka často chodívala na demonstrace, snažila se o změnu. I když, jak se nyní ukazuje, byla její snaha nakonec marná.

Putin z Ruska dělá oběť. A lidé mu věří, říká brněnský odborník na propagandu

Nyní se v Brně necítí příliš bezpečně kvůli své národnosti. Má nálepku „té z Ruska“. Přitom i ona má strach o svou rodinu v Rusku. „Rusům se to nelíbí stejně jako Ukrajincům. Všichni chceme totéž, aby to celé skončilo,“ říká.

Současná vlna solidarity, která se zvedla na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel, je správná a ukazuje to, že Čechům není osud Ukrajiny lhostejný. Ale stejně tak by měli mít Češi pochopení pro Rusy žijící v České republice, kteří se vydali ze své země do Evropy za lepším životem, a jediné, co mají s Putinem společné, je národnost.