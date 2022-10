V přímém přenosu to sledujeme čím dál častěji a při letošních komunálních volbách zcela výrazně. Jednotliví kandidáti z různých politických uskupení se navzájem vyřazují z úspěchu předem sami. Pomyslnými ostrými náboji v podobě kritiky a často nepodloženým obviňováním pálí do druhých s takovou kadencí, že jim pak nezbude žádný korektní partner ke spolupráci. Málokdy se totiž stane, že vítěz voleb získá takovou převahu, aby se na většinové hlasovací přesile nemusel domluvit s někým dalším.

To je fakt, na který by měli kandidáti myslet předem. A svou předvolební rétoriku vést v korektnějším tónu. V opačném případě se pak nemohou divit, že s nimi nikdo nechce utvořit jednu partu, jejíž členové by se vzájemně měli podporovat. Nejde o to souhlasit ve všem, jiný názor lze projevit i kultivovanou formou. Překousnout často jen domnělé osobní křivdy by měli umět všichni, kteří chtějí pro danou obec či město skutečně něco prospěšného dělat.

Těm, kteří ve svých projevech neumí nebo nechtějí mít své emoce pod kontrolou se totiž případná výhra může časem také vymstít. Do začátku se připraví o partnery, na něž by mohli navázat a uskutečňovat své plány snadněji. A jejich kritické nastavení převzali i jejich voliči, kteří budou logicky čekat víc, než se jim doposud dostávalo. Protože tak to z ohnivých projevů politiků pochopili. Dát všechno všem ale nejde, a tak malér může být na světě velmi brzy.

Zvlášť v malých obcích a městech, kde se navzájem všichni znají, je střelba do zdánlivých protivníků totiž současně střelbou do vlastních řad.