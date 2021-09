Sundal mu vlákno z krku, zatímco pták byl ještě živý a podařilo se ho zachránit,“ informoval Jiří Bartl.

Rorýs obecný patří do řádu svišťounů. „Je velmi dobrým letcem, což mu usnadňují srpovitě vykrojená křídla, která jsou velmi dlouhá a daleko přečnívají za ocas. Nalétá za den až devět set kilometrů, je přísně tažný a začátkem srpna proto táhne do střední a jižní Afriky. Za potravu mu slouží jen hmyz, který je unášený vzduchem, jsou to mouchy, drobní brouci, motýli, komáři, mšice, blanokřídlý hmyz a jiná drobotina,“ dodal Bartl.