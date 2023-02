Nejdříve usilovali o kontakt. „Přes dveře ji nabádali, aby se pokusila dostat ke vchodovým dveřím a otevřít. Mezitím zavolali hasiče, aby zajistili vstup do bytu,“ doplnil Sedláček.

Hasičský zásah nakonec nebyl potřeba, strážníci totiž ženu namotivovali, aby sebrala poslední zbytky sil a otevřela. „Byla v šoku, zřejmě z pádu měla nateklou ruku. Nedokázala povědět, co se jí přihodilo. Následně si zraněnou a oslabenou penzistku převzali do péče přivolaní zdravotníci a převezli ji do vyškovské nemocnice,“ dodal velitel strážníků.