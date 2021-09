Pacient byl při příletu záchranářů při vědomí. „Leteckou záchrannou službou byl přepraven do brněnské fakultní nemocnice s těžkými zraněními,“ sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Barbora Truksová Zuchová.

„Před našim příjezdem byl již v péči záchranářů. Zraněného jsme transportovali do vrtulníku Letecké záchranné služby a poté zásah ukončili,“ přiblížil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.